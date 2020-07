Technologiebeurs CES vindt volgend jaar virtueel plaats

2020-07-29T10:37:00

2020-07-29T10:37:28

De Consumer Electronics Show (CES) van 2021 gaat door, maar wordt volledig virtueel vormgegeven. De grootste technologiebeurs ter wereld wordt vanwege het coronavirus niet zoals gewoonlijk in Las Vegas gehouden.

Het evenement trok begin dit jaar meer dan 180.000 bezoekers. Bedrijven tonen er hun nieuwste gadgets en journalisten reizen erheen om die alvast te aanschouwen en uit te proberen. Destijds kon dat nog omdat de beurs vlak voor de wereldwijde corona-uitbraak plaatsvond. Nu is dat uiteraard een heel ander verhaal.

Digitale alternatieven

Volgend jaar staat de Consumer Electronics Show gepland voor de eerste week van januari. Het is echter maar zeer de vraag of er tegen die tijd al een coronavirus-vaccin is. De organisatie kiest er nu dan ook alvast voor om het hele circus niet fysiek op te tuigen, maar digitale alternieven te bieden zoals bijvoorbeeld livestreams. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog afwachten.