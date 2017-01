Tele2 weert 3G-telefoons nieuwe klanten van netwerk

Nieuwe Tele2-klanten of klanten die hun abonnement bij de provider verlengen, hebben vanaf 1 februari een 4G-smartphone nodig. Anders wordt hun toestel van het netwerk geblokkeerd.

Telefoons die het 4G-signaal niet kunnen ontvangen en dus gebruikmaken van het 2G- en 3G-netwerk, werken bij Tele2 momenteel via het netwerk van T-Mobile. Dit omdat Tele2 zelf alleen een 4G-netwerk in beheer heeft. Deze samenwerking tussen de beide bedrijven kost Tele2 geld, dus de provider is het zo langzamerhand liever kwijt dan rijk.

Het goede nieuws is dat de meeste smartphones van de afgelopen jaren wel 4G-ready zijn. Zo ook degene die Tele2 aanbiedt bij zijn abonnementen. De provider heeft een handige lijst opgesteld met populaire toestellen die 4G ondersteunen, van allerlei verschillende merken. Als je telefoon niet in de lijst staat, betekent dat niet automatisch dat er geen 4G-ondersteuning is. Dat verschilt per toestel.

Voor wie

Wie een 3G-smartphone heeft en momenteel Tele2-abonnee is, hoeft de blokkade niet te vrezen. De nieuwe maatregelen zijn pas van kracht zodra klanten er voor kiezen een nieuw abonnement af te sluiten door te verlengen. Ze kunnen dan eventueel ook zelf een nieuwe telefoon kopen en de sim-kaart daarin overzetten.

De blokkade houdt verder in dat een klant niet zelf meer kan bellen, sms'en of internetten. Je kunt nog wel gebeld worden, en je kunt ook sms'jes blijven ontvangen.