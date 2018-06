'Telefoonfabrikanten hadden op grote schaal toegang tot Facebook-gegevens'

2018-06-04T10:16:00

2018-06-06T10:35:53

Bedrijven als Apple, Samsung en Microsoft hebben tijdenlang inzage gehad in privacy-gevoelige informatie van Facebook-gebruikers, zoals hun politieke voorkeur, religieuze overtuiging en evenementen die ze bezochten. Hierdoor raakt het sociale netwerk nu opnieuw in opspraak.

Daarover schrijft The New York Times. Toen smartphones nog in de kinderschoenen stonden, waren er nog geen app-winkels. Om Facebook toch aan te kunnen bieden op mobiele telefoons, bouwde het sociale netwerk een zogenaamde API waarmee telefoonfabrikanten alsnog Facebook-functies in hun toestellen konden verwerken.

Als voorbeeld wordt de BlackBerry Hub genoemd. Deze overkoepelende berichten-app werd standaard aangeboden op BlackBerry-telefoons en kon op deze manier een koppeling met je Facebook-contacten integreren. Facebook sloot voor het gebruik van de API overeenkomsten met deze bedrijven, zodat zij van de verzamelde data geen misbruik zouden maken.

Vrienden van vrienden

Nu komt echter aan het licht hoeveeel data er wel niet werd uitgewisseld. Zo hadden deze bedrijven niet alleen inzage in jouw persoonlijke gegevens, maar ook die van Facebook-vrienden en 'vrienden van vrienden' - tevens als zij zelf expliciet hadden aangegeven dit soort informatie niet te willen delen. Via deze sluiproute konden derde partijen zo alsnog bij die data komen.

Facebook verdedigt zichzelf door te stellen dat deze API inmiddels nauwelijks nog wordt toegepast. Immers, verreweg de meeste gebruikers downloaden nu zelf de losse Facebook-app voor Android of iOS. Daarnaast kapt het sociale netwerk dit soort connecties nui ook af. De afgelopen jaren hadden zijn er overeenkomsten gesloten met zo'n 60 bedrijven, 22 daarvan zijn inmiddels verbroken.