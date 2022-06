Telegram krijgt deze maand een Premium-abonnement

Met het Telegram Premium-abonnement krijg je toegang tot gloednieuwe functies en de mogelijkheid grotere bestanden te uploaden.

Dat maakt de CEO van de chatdienst bekend op zijn eigen profiel. Daarmee plaatst het bedrijf bepaalde functionaliteiten achter een betaalmuur. Naast de genoemde opties krijg je ook toegang tot exclusieve stickers en reacties.

De bestaande opties binnen de app blijven gratis te gebruiken. Ook is het zo dat de nieuwe mogelijkheden de ervaring van de app niet negatief beïnvloeden voor gebruikers die niet betalen, aldus Pavel Durov, de oprichter van Telegram.

Telegram Premium aangekondigd

Zo kunnen gratis gebruikers de nieuwe reacties en stickers zien en lopen ze ook de grotere afbeeldingen niet mis, wanneer iemand er eentje uploadt.

De betaalde dienst is al enige tijd in de maak. Waarschijnlijk al twee jaar, aangezien Durov het hier al in 2020 over had. Met het abonnement hoopt Telegram wat kosten te kunnen dekken die verbonden zijn aan het onderhouden van de dienst.

Het is nog niet duidelijk welke functies we nog meer kunnen verwachten van Telegram Premium, maar het lijkt er voorlopig op dat het bedrijf power users hiermee op hun wenken wil bedienen. Mogelijk kost Premium 4,99 dollar per maand. Daarmee verdwijnen ook de advertenties die je soms in drukke kanalen tegenkomt.