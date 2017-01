Terugroepactie laptopaccu's HP uitgebreid

2017-01-25T10:40:00

2017-01-25T10:37:44

De omvang van een probleem met brandgevaarlijke laptopaccu's van HP blijkt groter dan gedacht. De terugroepactie van vorig jaar houdt stand en is nu uitgebreider dan eerst.

Vorig jaar waarschuwde HP al dat de accu's van sommige notebooks oververhit konden raken. Men kon de gevaarlijke batterijen kosteloos laten vervangen door een veilig exemplaar. Destijds betrof het enkel modellen die tussen maart 2013 en augustus 2015 waren verkocht. Nu meldt HP echter dat ook laptops die tussen augustus 2015 en oktober 2016 verkocht zijn, een risico vormen. De terugroepactie geldt dan ook nog steeds.

Loopt jouw laptop risico?

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of de accu in je HP-laptop brandgevaarlijk is. Dit kan automatisch gebeuren door via de website van HP een klein programmaatje te downloaden, dat naloopt welke batterij er in je notebook zit. Of je vult op die site handmatig de informatie. Daarvoor moet je onder meer het serienummer van je laptop vinden. HP geeft hier instructies voor op zijn site.

HP raadt aan om brandgevaarlijke accu's niet langer te gebruiken. In afwachting van een vervanger kun je de notebook wel blijven gebruiken, maar het liefst alleen door deze aan de netstroom te hangen - na verwijdering van de accu.