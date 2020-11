Teufel Motiv Go voor muziek in elke kamer

2020-11-17T10:00:00

2020-11-17T09:29:30

De Teufel Motiv Go is een draadloze stereo-luidspreker die volgens de Duitse makers in elke kamer goed tot zijn recht komt. Ja, zelf in de badkamer.

De speaker is namelijk spatwaterdicht. Dompel hem liever niet onder water, maar spetters kan-ie prima weerstaan. Muziek luisteren kan via bluetooth (met ondersteuning voor AptX), of sluit een apparaat aan via de 3,5 mm-ingang.

Praatjes maken

Telefoontjes neem je handsfree op dankzij de ingebouwde microfoon, of stuur er een spraakassistent mee aan. De accuduur is 16 uur en de adviesprijs is 249,99 euro.