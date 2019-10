Threads van Instagram is nieuwe fotodeeldienst van Facebook

Facebook brengt opnieuw een app uit die in het teken staat van je vrienden op de hoogte houden van je dagelijkse beslommeringen. Threads van Instagram laat je snel foto's delen met afgebakende vriendengroepen.

Zoals de naam doet vermoeden, is de app nauw verbonden met Instagram en dan wel specifiek de 'beste vrienden'-functie. Foto's die je deelt, zijn daarmee alleen zichtbaar voor de contacten die je zelf hebt uitgekozen. Met Threads gaat dit nog sneller. Bij het opstarten van de app wordt bijvoorbeeld gelijk je camera geopend. Schiet een foto en je deelt deze vervolgens direct met je 'inner circle'.

Opvallend is verder de Auto Status-functie. Wanneer je dit aanzet, gebruikt de app locatiegegevens om automatisch door te geven waar je bent en wat je aan het doen bent. Dat gaat behoorlijk ver; zo toont de app ook aan je vrienden wat de accustatus van je telefoon is. Het idee daarachter is dat vrienden er dan rekening mee kunnen houden wanneer je bij een lege batterij een poosje niet meer reageert.

Opt-in

Facebook benadrukt dat deze feature opt-in in, wat wil zeggen dat het standaard uit staat. Je kunt dus zelf bepalen of je er gebruik van wilt maken en krijgt v ooraf een duidelijke melding van de data die wordt verzameld.. Op het moment van schrijven is Threads van Instagram nog niet in Nederland te downloaden, maar naar verwachting duurt dat niet lang meer. De app komt uit voor Android en iOS.