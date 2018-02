Thuisgroep-functie verdwijnt uit Windows 10

2018-02-10T18:38:28

2018-02-10T21:05:02

Vanaf de volgende versie van Windows 10 stopt Microsoft met de ondersteuning van Thuisgroepen. Met een Thuisgroep kun je eenvoudig mappen en bestanden delen binnen een thuisnetwerk.

De functie Thuisgroep werd geïntroduceerd in Windows 7. Door gebruik te maken van een Thuisgroep zou het eenvoudiger zijn om bestanden, mappen, muziek, foto's en printers te delen met andere computers in een thuisnetwerk. In feite is Thuisgroep een extra schil bovenop de deelfunctie die sowieso al in Windows 7 aanwezig was. Het grootste verschil is echter dat je met een Thuisgroep slechts een aantal locaties kunt delen en dat er altijd een 'mastercomputer' in het netwerk is, die als hostcomputer fungeert voor de Thuisgroep. Op die computer wordt dan ook het hoofdwachtwoord gegenereerd dat nodig is voor alle computers om verbinding met elkaar te kunnen maken. 

Weg uit Windows 10

De Thuisgroep is echter vaak omslachtig om in te stellen. Bovendien biedt Windows 10 al uit zichzelf verschillende methodes om bestanden te delen. Vanaf de komende release van Windows 10 - Redstone 4 - zal de Thuisgroep-functie verdwijnen. De grote Redstone 4-update wordt naar alle waarschijnlijkheid in april van dit jaar gelanceerd.