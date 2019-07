Student helpt heel goedkope tickets te vinden

2019-07-12T10:06:00

2019-07-12T10:53:41

Student Business Innovation Milan Passchier, die eind mei in het nieuws kwam omdat hij voor 1,64 euro van Londen naar Oslo vloog, wil ook anderen gaan helpen heel voordelige vliegtickets te vinden.

Passchier heeft eind juni vakantiescanner.com opgericht. “Mensen die geïnteresseerd zijn in de beste vakantiedeals, kunnen zich daar aanmelden.” De student speelt onder meer met het idee om een chatbot te gaan bouwen voor Whatsapp. “Dan zouden mensen bijvoorbeeld meldingen kunnen krijgen van goedkope vluchten, gebaseerd op hun interesses.” Daarnaast speurt hij naar nieuwe kortingstrucs. “Ik heb begrepen dat er slimme methoden zijn om aan goedkope business-classtickets te komen. Hoe dat precies werkt, wil ik gaan onderzoeken in mijn zomervakantie.” Welke vorm zijn ticketadvies-software ook krijgt, Passchier hoopt in augustus een eerste bètaversie van zijn systeem te kunnen lanceren.

Maandoverzichten prijsvechters

De student van de Avans Hogeschool ontwikkelde dit voorjaar tijdens een keuzevak ‘Big Data’ een manier om reisaanbieder eDreams ervan te overtuigen hem fikse kortingen te geven op vliegtickets. Sindsdien maakt hij elke maand wel één of meer reizen door Europa. Milan programmeert al sinds zijn twaalfde en bouwde voor deze opdracht een privéwebsite, waarop hij op een kaart van Europa zijn vertrekluchthaven en vertrekdatum kan aangeven. Daarna doorzoekt de website een database waarin Passchier de maandoverzichten van drie prijsvechters heeft opgeslagen. “Het gaat om meer dan 3000 vluchten per dag.” Hieruit selecteert het systeem per bestemming elke dag de goedkoopste vlucht.

Cookietruc

Als Passchier één van deze vluchten op zijn kaart van Europa selecteert, volgt nog een slimme kortingstruc. “Ik heb een algoritme geschreven dat de website van reisbureau eDreams vraagt om die specifieke vlucht, maar een cookie meestuurt dat suggereert dat ik heb doorgeklikt vanaf prijsvergelijkingssite Momondo. Dit cookie zet eDreams ertoe aan om een aantrekkelijker aanbod te willen doen dan de concurrentie. En omdat het gaat om een cookie met een lange sessie, denkt eDreams bovendien dat ik al een hele tijd aarzel. Dat drukt de ticketprijs nog meer omlaag.”

eDreams heeft website aangepast

Passchier vermoedt dat eDreams klanten graag wat korting op de ticketprijs geeft, omdat ze een eventueel verlies kunnen compenseren door hun marges op bijvoorbeeld huurauto’s, verzekeringen of hotels. “Het opvallende hieraan is, is dat gebruikers die rechtstreeks naar eDreams gaan, die korting niet hebben. Het zou dus ook een afspraak kunnen zijn met Momondo.” Sinds de tweede week van juni werkt de cookietruc volgens Passchier niet meer. “Waarschijnlijk heeft eDreams het aangepast na alle publiciteit. Het kan ook zijn dat korting niet meer nodig is, omdat het nu hoogseizoen is en er toch voldoende vraag naar tickets is.”

Digitale nomade

De storm van publiciteit die volgde op het nieuws over zijn ticketruc, heeft er inmiddels voor gezorgd dat Passchier een stage heeft gevonden bij de innovatieafdeling van een ‘groot e-commerce bedrijf’. Na zijn afstuderen wil hij de wereld rond gaan reizen. “Ik hoop als ‘digitale nomade’ mijn brood te kunnen verdienen, als ontwikkelaar en online ondernemer.”