Tien dingen om te kopen in plaats van een iPhone X

2017-10-26T15:33:00

2017-10-26T16:33:02

Een pijnlijke 1159 euro, dat is wat je neer zult moeten leggen voor een instapmodel van de iPhone X met 64 GB. Wil je een beetje degelijke opslagcapaciteit, oftewel 256 GB, dan betaal je maar liefst 1329 euro. Er zullen (veel) mensen zijn dit het ervoor neerleggen, maar wij weten wel betere dingen die je kunt kopen voor dat bedrag. Tien dingen die je kunt kopen voor honderd euro (dan houd je dus nog 329 euro over!)

Nintendo 2DS

Inderdaad, voor nog geen honderd euro (99 euro om precies te zijn) koop je de populaire handheld van Nintendo inclusief Mario Kart 7! Een spelletje voor de 2DS kost je overigens gemiddeld zo’n 45 euro, wat betekent dat je voor het iPhone X-bedrag dat je over hebt na aankoop van de 2DS, maar liefst 27 (!) spelletjes kunt kopen.

Canon Selphy CP1000

De CP1000 is niet het meest geavanceerde model van de Selphy, maar voor zo’n 95 euro haal je dus wél een compacte printer in huis waarmee je op superieure kwaliteit foto’s kunt afdrukken. Wil je graag direct afdrukken vanaf je smartphone, dan ben je net iets meer kwijt dan 100 euro (109 om precies te zijn), maar dan heb je wél direct een compleet mobiele afdrukstudio.

Logitech G13

Voor fanatieke gamers volstaat een ‘normaal’ toetsenbord al snel niet meer. Voor de beste prestaties moet het toetsenbord naar je hand zijn gevormd, en dat is precies wat deze Logitech G13 doet. Volledig programmeerbaar en met ingebouwd LCD-display om teksten en game stats mee af te lezen. Ook dit apparaat koop je voor precies honderd euro.

Tien maanden Netflix

Stiekem is dit natuurlijk niet helemaal waar, want bij Netflix krijg je de eerste maand gratis, wat betekent dat je voor honderd euro maar liefst elf maanden kunt genieten van Frank en Claire Underwood, Narcos en één van de vele andere films en series op Netflix. Overigens, zou je het gehele bedrag van je iPhone X besteden aan Netflix, dan kun je maar liefst 132 maanden Netflix kijken, oftewel 11 (!) jaar.

Raspberry Pi Starter kit (+ Raspberry Pi 3 model B)

Altijd al je eigen compacte mediaspeler willen bouwen? Met de Raspberry Pi is dat een fluitje van een cent. Met alleen het printplaatje kom je echter niet zo ver, je kunt er het beste de starterkit bij bestellen die je de benodigde kabels geeft, een wifi-usb-adapter, een behuizing en nog veel meer. Voor zo’n honderd euro heb je die hele set in huis.

Acer Liquid Z6E Zwart

Je zou het bijna vergeten, maar er wás een tijd dat we geen honderden euro’s betaalden voor onze telefoons. Die tijd ligt misschien achter ons, maar je kunt voor een relatief laag bedrag nog steeds een smartphone kopen. Zoals deze Acer Liquid Z6E, die precies honderd euro kost. Goed, het is geen high end model, en je krijgt maar 8 GB opslagcapaciteit, maar wel gewoon een aanraakscherm, dual sim én Android Marshmallow.

Sennheiser RS 120

Altijd al eens een draadloze koptelefoon willen proberen? Voor nog geen (der)tiende van de prijs van een iPhone X koop je Sennheiser RS 120: een prachtig model van Sennheiser. Dit over-ear model koptelefoon biedt je prima geluidskwaliteit en is eenvoudig op te laden. Je bent er niet eens honderd euro voor kwijt, maar iets minder dan tachtig.

Lenovo Tab 3 7 Essential 8 GB

Zelfs een tablet kun je tegenwoordig kopen voor honderd euro. Wederom heb je dan natuurlijk geen high end model, maar wél een tablet met een 7-inch scherm, Android (welke versie is niet bekend) en een aanraakscherm. Gamen, videobellen etc hoef je met deze tablet niet te verwachten, maar ideaal voor als je alleen een beetje wilt surfen en actief wilt zijn op social media. De tablet weegt slechts 300 gram.

HP OfficeJet 4656 All-in-One

Niet alleen kun je voor honderd euro een prima inkjetprinter kopen, je moet er best nog wat moeite voor doen ook. De meeste inkjetprinters kosten tussen de 50 en 70 euro, oftewel, voor honderd euro krijg je met deze HP OfficeJet een verdraaid goede. All-in one, dus naast printen ook scannen, met de mogelijkheid om dubbelzijdig te printen en een uitstekende resolutie voor het afdrukken van foto’s. Kabeltjes zijn niet nodig, want deze printer werkt volledig draadloos.

Logitech MX Sound Premium Bluetooth speaker

Een beetje fijn geluid als je werkt op je pc is natuurlijk nooit weg, maar het is altijd zo’n gedoe met kabels. Logitech komt met deze strak vormgegeven draadloze luidsprekers, die je daarnaast ook nog de mogelijkheid bieden om een koptelefoon aan te sluiten. Daarbij is het handig dat je ze met een druk op de knop kunt omzetten van je pc naar je smartphone. Prijs? Precies honderd euro.

Goed, dat waren ze, tien dingen die je kunt kopen voor de prijs van een iPhone X, minus 329 euro. Nog niet onder de indruk? Realiseer je dan dat je niet hoeft te kiezen uit deze lijst. Je kunt álles dat je hier ziet aanschaffen en dan nog houd je geld over (als je het budget apart had gezet voor een iPhone X, natuurlijk).