‘TikTok werkt aan eigen muziekstreamingdienst’

2022-08-01T09:15:52

2022-08-01T09:18:17

Het lijkt erop dat TikTok, bekend van korte video’s en muziek, werkt aan een eigen muziekstreamingdienst. Daar is een patent voor opgedoken.

Het patent is ontdekt door Business Insider. In dat patent wordt de naam TikTok Music gebruikt. Met de dienst kun je muziek “kopen, afspelen, delen en downloaden” via een applicatie.

Gebruikers kunnen tevens afspeellijsten aanmaken, delen en aanbevelen. Daarnaast kunnen ze reageren op audio, evenals muziek en video livestreamen. Dit is de tweede keer dat het bedrijf zo’n patent aanvraagt.

TikTok werkt aan streamingdienst?

Het onlangs opgedoken patent was aangevraagd bij het Amerikaanse patentenbureau. Maar afgelopen november vroeg moederbedrijf ByteDance al eenzelfde patent in Australië aan.

Dat TikTok aan een muziekstreamingdienst zou werken is niet vreemd. Het bedrijf heeft immers al ervaring met het verkrijgen van rechten van muziek en biedt al zo’n dienst aan.

In India, Brazilië en Indonesië biedt ByteDance namelijk de dienst Resso aan. Per november 2021 heeft de dienst zo’n veertig miljoen gebruikers, aldus de betaalwebsite The Information.

In die landen probeert ByteDance mensen via TikTok naar Resso te krijgen. Wellicht wil het moederbedrijf nu een tweede dienst lanceren voor de rest van de wereld, die kan leunen op de populaire naam van de kortevideodienst.