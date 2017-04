Tips voor de Dag van de Aarde via een Google doodle

2017-04-22T01:11:34

2017-04-22T01:24:09

Google presenteert vandaag een aardige animatie die uiteindelijk leidt naar een serie Tips voor de Dag van de Aarde. Geen gek idee, want uiteindelijk hebben we deze planeet allemaal nodig om in leven te blijven, nietwaar?

Of u nou een fervent milieufanaat bent of het hele groene gebeuren van wat meer afstand bekijkt, een ding is zeker: we maken allemaal deel uit van de natuur. En we mogen ons gelukkig prijzen dat wij toevallig bij het leefmilieu van de planeet Aarde passen. We mogen dus best wat zuiniger op deze levenbrengende bol in het ondeindig zwerk zijn. En dat hoeft helemaal niet veel moeite te kosten. Slaap eens met de verwarming uit, bijvoorbeeld. Of vervang die oude gloeipeertjes eens door een moderne LED-lamp. De kleur daarvan is allang niet kil en koud meer. Sterker nog: veel LED lampen geven meer en beter licht dan de antieke gloeilamp.

Weg met standby

Qua computergebeuren geldt natuurlijk dat u uw pc niet dag en nacht aan hoeft te hebben staan. Nog energiezuiniger is een laptop. Laat apparatuur ook niet continu in de standby-stand staan. Dat kost niet alleen onnodig veel energie, maar kan bovendien ook nog brandgevaar opleveren. En breng die oude pc even naar de recycling in plaats van m langs de straat te zetten. Of recycle eerst zelf nog wat bruikbare onderdelen. Denk aan boutjes, bekabeling, jumpers enzovoorts. Alle kleine dingen helpen om het wat gezonder te maken voor ons zelf. De Tips voor de Dag van de Aarde via de Google doodle zijn ook een goed startpunt.