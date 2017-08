Toch 'boetes' voor illegaal downloaden in Nederland

2017-08-25T14:52:00

2017-08-25T14:48:20

Wie vanaf dit najaar films en series downloadt uit illegale bron, riskeert een boze brief vanuit de filmindustrie. Daarin blijft het niet bij een waarschuwing, maar moet je daadwerkelijk betalen.

Feitelijk gezien is het geen boete, maar zo zullen de meeste mensen het wel ervaren. Zodra distributeur Dutch Filmworks je snapt bij het illegaal downloaden, kun je een brief verwachten met daarin een schikkingsvoorstel. Dat meldt de NOS vandaag.

Harde getallen zijn nog niet genoemd, maar het gaat ook niet om 'een paar tientjes', Gesuggereerd wordt dat het om een paar honderd euro zou kunnen gaan, minder dan in Duitsland (tussen 800 en 1000 euro) maar hoog genoeg voor een afschrikwekkend effect.

Je kunt ervoor kiezen om niet met de schikking in te stemmen, dat is je goed recht. Een volgende stap voor Dutch Filmworks is dan om een civile rechtszaak tegen je aan te spannen, waarbij de kans bestaat dat je juist meer geld kwijt gaat raken.

Providers

Mogelijke kink in de kabel: providers. Hoewel Dutch Filmworks je IP-adres kan achterhalen zodra je zonder VPN bestanden via Buttorrent binnenhaalt, kunnen ze je naam en adresgegevens alleen vinden als ze daarvoor eerst aankloppen bij je internetprovider.

En zij zitten er niet zomaar op te wachten om zonder slag of stoot jouw gegevens zomaar te overhandigen. Tegenover de NOS stellen Ziggo en KPN beide dit alleen te doen zodra er een gerechtelijk bevel voor is, wat het bestraffen van internetpiraten voor Dutch Filmworks lastiger maakt.

Niet alle films

Een belangrijk onderscheid om verder te maken is dat Dutch Filmworks alleen let op de films die het bedrijf zelf uitgeeft. Recente voorbeelden zijn The Hitman's Bodyguard en Weg van Jou. Maar een serie als Game of Thrones bijvoorbeeld valt hierbuiten.