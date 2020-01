Toch nog een extra update voor Windows 7

2020-01-29T11:10:00

2020-01-29T11:04:21

Hoewel de ondersteuning voor Windows 7 op 14 januari jongstleden is gestopt, brengt Microsoft alsnog een extra update uit. Dit vanwege een bug die het bedrijf zelf introduceerde bij de 'laatste' Windows 7-update.

Update KB4534310 zou eigenlijk de laatste reguliere update voor Windows 7 zijn. Bugfixes en beveiligingsupdates zouden daarna enkel nog beschikbaar zijn voor (met name) zakelijke gebruikers die voor 'extended support' betalen. Probleem: de update zorgde ervoor dat de bureaubladachtergrond-functie van Windows 7 niet meer naar behoren functioneerde.

Wanneer een afbeelding op uitgerekt staat ingesteld, blijft enkel een zwarte achtergrond over. In eerste instantie leek het er op dat Windows 7-gebruikers hiermee zouden moeten leven. Nu verklaart Microsoft aan techsite The Verge dat er wel degelijk nog een extra update uitkomt, die dit probleem verhelpt. Wel zo netjes, gezien het bedrijf de fout zelf introduceerde.

Wanneer?

Het is nog even de vraag wanneer deze update uitkomt. Heb je last van deze bug, houd de komende tijd dan de Windows Update-instellingen in de gaten. Tot die tijd kun je desktopafbeeldingen bijvoorbeeld op gecentreerd of 'naast elkaar' laten staan.