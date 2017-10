Toetsenbord X-Bows helpt bij juiste houding

2017-10-17T10:00:00

2017-10-17T09:01:33

Of je in een juiste houding achter de computer zit, is van veel factoren afhankelijk. Denk aan de hoogte van je bureau of de stand van uw stoel. Maar ook aan de vorm van het toetsenbord, vinden de makers van de opvallende X-Bows.

De plaatsing van de toetsen volgt de natuurlijke kromming van uw pols. Daardoor krijg je minder last van uw spieren en neemt de spanning in je schouders af. We vermoeden dat het vooral wennen is dat de Enter-toets in het midden zit...

Crowdfunding

Financiering van de X-Bows is mogelijk gemaakt middels crowdfunding. Op Kickstarter zijn voldoede middelen ingezameld om het apparaat te kunnen produceren. Het keyboard kost 200 dollar en wordt vanaf december geleverd.