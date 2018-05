TomTom GO Camper is zomerse kampeergids

2018-05-29T14:00:00

2018-05-28T11:11:37

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat je vakantie wellicht al geboekt is. Om probleemloos op je plek van bestemming te komen, is een goed navigatiesysteem geen overbodige luxe.

Zoals de nieuwe TomTom GO Camper. Het verschil met de andere TomTom's is dat deze variant kampeerplekken en campings op de route toont, in samenwerking met o.a. ANWB.

Overal ter wereld

Dit is ook een wifi-model, updates zijn daardoor eenvoudiger te installeren. TomTom Road Trips-integratie helpt je bij het zoeken naar nieuwe avontuurlijke routes. De prijs is 399,99 euro, met kaarten voor niet alleen Europa maar ook andere landen in de wereld.