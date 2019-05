TomTom Go Premium: Wegrijden, lichten uit

2019-05-02T14:00:00

2019-05-02T09:18:11

In het verleden hebben we regelmatig geschreven over de gratis online dienst If This Then That (IFTTT). De TomTom Go Premium heeft nu ook IFTTT-integratie.

Het navigatiesysteem is daardoor te koppelen aan andere apparaten die met internet verbonden zijn. Automatisering is het toverwoord, zo schakelt de slimme verlichting uit zodra je wegrijdt of wordt de slimme thermostaat alvast aangezet wanneer je weer onderweg naar huis bent.

Prijs

De Go Premium is tevens te koppelen aan agenda-afspraken. Meer voorbeelden vind je via deze link. Binnenkort lees je bij ons een uitgebreide testverslag. De adviesprijs van de TomTom Go Premium is 329,99 euro.