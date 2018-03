TomTom Rider 550 speciaal voor motormuizen

2018-03-22T14:00:00

2018-03-22T08:40:41

TomTom lanceert een nieuw navigatiesysteem dat zich richt op motorrijders, de TomTom Rider 550.

Net zoals recente apparaatjes voor in de auto, is dit exemplaar uitgerust met wifi om zonder tussenkomst van een pc altijd up-to-date te zijn. Dankzij ondersteuning voor Siri en Google Now is de Rider 550 ook met spraak te bedienen.

On the road again

Via een koppeling met TomTom Road Trips zijn interessante routes te downloaden, meer dan 150 in totaal. Leuk om eens in te grasduinen, mocht je zelf nog geen bestemming in gedachten hebben. Deze gadget kost 399 eurol