Toon medeleven op Facebook met nieuwe hug-emoji

2020-05-01T09:46:00

2020-05-01T09:46:18

In het dagelijks leven kunnen veel mensen elkaar niet meer knuffelen door het coronavirus, maar digitaal kunnen we elkaar wel degelijk een hart onder de riem steken. Bijvoorbeeld met de nieuwe medeleven-emoji, die sinds vandaag op Facebook bestaat.

Er was ooit een tijd waarin je op Facebook-berichten enkel met een 'like' kon reageren. In 2016 veranderde dat met de komst van vijf extra reacties: een hartje en gezichtjes die boosheid, verdriet, verbazing en schaterlachen uitbeelden. Lang bleef het daarbij, maar nu is er een zesde reactie mogelijk: medeleven.

Medeleven wordt uitgebeeld door een figuurtje dat een hart knuffelt. Op de pc selecteer je deze door onder een post met je cursor op de Leuk-knop te rusten zonder direct te klikken. Er opent een menuutje met alle reacties, waaronder de nieuwste aanwinst. In de Facebook-app tik je op de Leuk-knop maar houd je deze even vast tot het menu tevoorschijn komt.

Speciaal voor Messenger

Facebook Messenger heeft er ook een reactie bijgekregen in de vorm van een paars hartje. Deze is te kiezen door te tikken op het bericht van je gesprekspartner en deze vast te houden tot het reactiemenu naar voren komt.

Eerder kwamen er voor WhatsApp reeds coronagerelateerde stickers uit. Lees hier waar je die kunt vinden.