Topoverleg over roodharige emoji

2017-01-20T09:25:00

2017-01-20T09:25:50

Volgende week wordt een spannende week voor roodharigen wereldwijd. Dan wordt namelijk besloten of er een roodharige emoji bijkomt, en welke vorm die aan gaat nemen.

Er vindt dan topoverleg plaats tussen het Unicode Consortium, dat de emoji's goed moet keuren, en Apple, die ze later moet implementeren in iOS. Eenmaal vastgesteld komen de roodharige smileys ook naar andere platformen zoals Android.

De kwestie voor een 'ginger emoji' speelt al sinds 2015. Destijds werden voor het eerst emoji met verschillende huids- en haarkleuren geïntroduceerd, maar rood haar was geen optie. Een online petitie was het gevolg, om de zaak onder de aandacht te brengen.

Gesteggel

Binnenkort is het dus eindelijk zo ver, maar over de implementatie is nog wat gesteggel. Want komt er een hele nieuwe emoji bij, of moeten alle bestaande emoji aangepast worden zodat ze ook te selecteren zijn met een rode haarkleur?

Wat het besluit ook is, roodharigen hebben nog wel een poosje geduld nodig. Naar verwachting worden de nieuwe emoji pas in 2018 beschikbaar gesteld, samen met een hoop andere nieuwe smileys.