Tor-browser nu ook te downloaden voor Android

2018-09-10T10:07:00

Een van de meest doortastende manieren om online anoniem te blijven, is via de Tor-browser. De makers daarvan lanceren nu ook een vroege variant voor smartphones. Voorlopig heb je nog een tweede app nodig om het te laten werken: Orbot.

Wanneer je via de Tor-browser een website bezoekt, wordt je verbinding langs verschillende knooppunten versleuteld. Op die manier zien sites niet wie daadwerkelijk de persoon is achter de connectie. Dezelfde techniek is nu beschikbaar via de Tor Browser for Android.

Het anonimiserende deel van de Tor-browser gebeurt voorlopig via een extra app, Orbot. Deze leidt al langer internetverkeer van apps op je smartphone om. Zodra je Tor Browser for Android te eerste keer opent, krijg je een melding om Orbot te downloaden en te installeren.

Tor-browser voor iOS

Het is de bedoeling dat je Orbot straks niet meer nodig hebt om anoniem te surfen via de mobiele Tor-browser, die nu nog in de alfa-fase verkeert. Wanneer er een versie voor iOS uitkomt, is nog niet bekend.