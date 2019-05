Tor Browser voor Android nu officieel beschikbaar

2019-05-22T11:24:00

2019-05-22T11:19:01

Voor wie zich graag anoniem op internet wil begeven, zijn er verschillende opties voor handen. Waaronder de Tor Browser, die nu ook te downloaden is voor Android-smartphones.

De Tor Browser zorgt ervoor dat jouw verbinding met een website langs verschillende knooppunten wordt geleid. Aan het einde van die rit maak je met een ander ip-adres connectie met de site in kwestie dan die van jezelf. Je ip-adres is een van de belangrijkste kenmerken om je online mee te identificeren. Via Tor hoef je daar niet bang voor te zijn.

Een van de nadelen van deze methode is overigens wel dat het laden van websites langer kan duren dan wanneer je direct verbinding zou maken met websites.

De mobiele variant was al een poosje te downloaden, maar enkel als testversie. Nu is de browser stabiel genoeg bevonden om officieel te lanceren. De app heeft nog meer trucjes in petto die je privacy moeten waarborgen. Denk dan aan het standaard blokkeren van trackers en het weren van 'fingerprinting' - een methode waarmee normaliter allerlei extra info over je smartphone wordt verzameld.

Niet ingewikkeld

Tor kan ingewikkeld klinken, maar de mobiele browser is erg gebruiksvriendelijk. Mede doordat de interface is gebaseerd op Firefox, kun je gewoon browsen zoals je gewend bent en hoef je verder niet precies te weten hoe de achterliggende techniek werkt. Wil je wel meer informatie? De nieuwe editie van zusterblad PCM ligt nu in de winkel en staat helemaal in het teken van online anonimiteit.

Download hier de Tor Browser voor Android. Vanwege Apple's beleid zijn er voorlopig geen plannen voor een iOS-versie.