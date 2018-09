Torrentsite Demonoid offline tot eigenaar weer opduikt

De populaire torrentsite Demonoid is al enkele dagen offline en dat lijkt voorlopig zo te blijven, omdat de eigenaar al maanden niks meer van zich heeft laten horen.

Daarover schrijft de site Torrentfreak. Volgens de medebeheerders achter Demonoid zijn er problemen aan de serverkant, en die zouden normaliter in een paar minuten opgelost kunnen worden. Maar er is radiostilte bij de enige persoon die daarover gaat, de eigenaar die bekend staat onder zijn schuilnaam Deimos. Niemand lijkt te weten waar hij uithangt.

Onduidelijk is dan ook wanneer Demonoid weer online komt. Demonoid is een zogeheten private tracker, je kunt er alleen torrents downloaden als je een account hebt. Ook is het de bedoeling dat je torrents blijft 'seeden' voor anderen. In het verleden is de site al meerdere keren offline geweest, ook om juridische redenen.

Pas op voor neppers

De Demonoid-medewerkers die nog over zijn, benadrukken dat de torrentsite maar op één adres te vinden is, eindigend in .pw. Kom je online andere adressen tegen, wees dan voorzichtig. Het kan een kopie betreffen die op de echte site lijkt, maar vol virussen zit.