Toshiba-ssd ook als 10 TB-variant

2018-05-17T14:00:00

2018-05-16T16:20:52

Ssd's mogen dan wel lekker vlot zijn, als het op pure opslagcapaciteit aankomt blijven traditionele harde schijven nog altijd de beste deal.

Neem de N300-serie van Toshiba, die speciaal bedoeld is voor raid-opstellingen in een nas. Die was al verkrijgbaar in groottes tot 8 TB, maar er komt deze maand ook een 10 TB-versie uit.

Alle bytes

Deze draait op een toerental van 7.200 rpm en biedt een overdrachtsnelheid tot 248 MB/s. De schijf kan tot 180 TB per jaar verwerken. Is 10 TB wat veel van het goede? Deze serie start al bij 4 TB.