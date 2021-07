Transcend DrivePro 620-dashcams filmen beide richtingen op

2021-07-01T14:00:00

2021-07-01T09:37:25

Het nieuwe DrivePro 620-systeem van Transcend bestaat uit twee dashcams, namelijk de DrivePro 250 die vooruit filmt en de DrivePro 10 die achterliggers in de gaten houdt.

Dit gebeurt in full hd en op 60 frames per seconde. De beelden worden weggeschreven naar 32 GB-geheugenkaartjes, die bij de prijs zijn inbegrepen. Zet ze later over naar je pc of eventueel via wifi draadloos naar je smartphone.

Met GPS

Ingebouwde GPS houdt bij waar je precies was ten tijde van een ongeval, informatie die je hopelijk nooit hoeft op te vragen. De dashcam-combinatie wordt voor circa 250 euro aangeboden.