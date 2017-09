Travis de Tolk: nooit meer taalbarrières

2017-09-08T10:31:00

2017-09-08T10:27:40

Tot half september kun je met korting een privétolk aanschaffen. Vertaalgadget ‘Travis de Tolk’ is tot die datum voor 149 euro te koop via crowdfundingsite Tailwind Crowd. Travis spreekt tachtig talen, tenminste wanneer er een 3G- of wifi-verbinding beschikbaar is. Anders gaat het om 23 talen.

Tachtig talen

Travis hoort wat er wordt gezegd via zijn microfoon en herhaalt dit duidelijk in één van de tachtig ingebouwde talen via de speakers. Het is daarnaast mogelijk om oortjes aan te sluiten. “Dat is bijvoorbeeld handig voor vergaderingen”, zegt één van de drie oprichters Lennart van der Ziel. “Travis vertaalt dan realtime wat er gezegd wordt.”

Veel belangstelling

In april 2017 haalden de Rotterdamse makers van dit vertaalapparaatje al meer dan zeshonderdduizend dollar op tijdens een internationale crowdfunding-campagne. Onder de backers zaten “immigrantenorganisaties, maar bijvoorbeeld ook een universiteit in Sevilla die internationale studenten beter wil ondersteunen”, zegt Van der Ziel. “Een aantal Nederlandse logistieke organisaties zijn daarnaast van plan om Travis aan hun chauffeurs geven, zodat die in Oost-Europa gemakkelijker kunnen overleggen met toeleveranciers. En ook vanuit de medische sector is er veel belangstelling. Elke week krijgen we wel een aanvraag of vier van ziekenhuizen of artsen. Daarnaast heeft volgens Van der Ziel ook het Nederlandse leger interesse getoond.” Vanwege al die professionele belangstelling werkt het team daarom aan een robuustere versie van Travis. “Die moet bovendien alle data automatisch versleutelen, zodat conversaties niet afgeluisterd kunnen worden.”

CEO Lennart van der Ziel.

Het recht om begrepen te worden

Hoe goed is Travis als tolk? Van der Ziel: “Travis vertaalt nog niet perfect. Maar we vinden het een gemiste kans om te wachten tot vertaaltechnologie perfect is. Er zijn zoveel mensen op de wereld die elkaar niet kunnen verstaan. Travis kan nu al het verschil maken tussen begrip en onbegrip. Stel je bent op vakantie in Turkije en wilt de dokter vertellen dat je al drie dagen kramp in je buik hebt. Of je bent in Peru op een politiebureau, om aangifte te doen van diefstal van je koffer.” En zo zijn er volgens Van der Ziel veel meer situaties waarin je dolblij kunt zijn met een geautomatiseerde tolk, hoe basaal die ook is. “Travis kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in vluchtelingenkampen. Wij willen iedereen het recht geven om begrepen te worden.” Om die reden is het tijdens de crowdfundingactie mogelijk om een exemplaar te doneren aan een vrijwilliger in het tentenkamp bij het plaatsje Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat gebeurt via Movement on the Ground.

Acht vertaal-engines

Uit welke hardware-componenten bestaat Travis? Van der Ziel: “Een Quad Core processor, 3G, wifi, een microfoon, luidspreker, harde schijf en een digitale signaalprocessor. Die laatste zorgt voor ruisonderdrukking, waardoor gesproken teksten beter kunnen worden omgezet in geschreven tekst.” Travis maakt gebruik van acht verschillende open source vertaal-engines. “Die zijn van onder meer Google, IBM en Microsoft.” Welke Travis gebruikt, hangt af van de taal. “Voor Aziatische talen geven we bijvoorbeeld de voorkeur aan lokale engines.”

De crowdfundingcampagne rondom Travis staat nog een week online. Je kunt het project dus nog backen!