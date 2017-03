Trekz Titanium Mini heeft betere pasvorm

2017-03-07T14:00:00

2017-03-07T10:14:37

Oordopjes zitten niet altijd even lekker. Met de Trekz Titanium heb je daar geen last van, omdat de speakers niet in je oren zitten maar op uw kaakbot rusten. Toch viel er wat betreft pasvorm nog wel wat te winnen, aldus de makers.

Aftershokz lanceert de Trekz Titanium Mini. De smallere nekband (met een omtrek van 15,5 cm in plaats van 18,7 cm) is geschikter voor kinderen, of simpelweg voor mensen die de reguliere headset te groot vinden. De prijs is voor beide gelijk: 149,99 euro.

Bone conduction

De Trekz Titanium-headsets werken door middel van bone conduction. Via de schedel wordt audio naar het binnenoor geloodst. Of dat goed werkt, lees je in onze Trekz Titanium review.