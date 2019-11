Trend Micro-werknemer verkocht klantgegevens aan criminelen

2019-11-06T15:23:00

2019-11-06T15:15:36

Sommige klanten van Trend Micro zijn telefonisch benaderd door oplichters, nadat die hun klantgegevens in handen hadden gekregen. Niet door een hack, maar via een medewerker van de antivirus-firma.

Deze werknemer had toegang tot de klantendatabase van het beveiligingsbedrijf en speelde de data door aan cybercriminelen. Namen, mailadressen en in bepaalde gevallen ook telefoonnummers van meer dan 120.000 Trend Micro-klanten zijn op deze manier in verkeerde handen terechtgekomen. Het betrof verder gelukkig geen betaalgegevens zoals creditcardinformatie.

Onderzoek

In augustus kwamen de eerste klachten binnen van klanten die door de oplichters benaderd werden. Het bedrijf ging op onderzoek uit maar ontdekte pas vorige maand dat het 'lek' uit de eigen gelederen voortkwam. De persoon in kwestie is inmiddels ontslagen en Trend Micro heeft met alle benadeelde klanten contact opgenomen.

En nu?

Onbekend is nog wie nu precies de gegevens in handen heeft. Het is dan ook niet uitgesloten dat Trend Micro-klanten alsnog schimmige telefoontjes kunnen ontvangen. De firma benadrujt zelf nooit zomaar op te bellen. Een argument dat Microsoft overigens ook vaak aanhaalt in de strijd tegen helpdesk-oplichters.