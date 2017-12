Trend voor 2018: vingerafdrukscanner onder scherm

In 2018 zien we vermoedelijk een hoop smartphones met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Fabrikanten als Samsung en Apple kunnen daarvoor aankloppen bij Synaptics, het bedrijf dat de techniek ontwikkelde.

In 2017 lanceerden veel top-smartphones met zogeheten 'infinite displays', waarbij er van schermranden nauwelijks nog sprake is. Dat ziet er gelikt uit, maar er blijft daardoor aan de onderkant geen ruimte over voor een vingerafdrukscanner. Die sensor werd in het geval van de OnePlus 5T bijvoorbeeld speciaal daarvoor naar de achterkant verplaatst. Niet alle smartphone-gebruikers vinden dat de meest handige plaats. Je kunt dan immers niet precies zien wat je doet.

Onder andere Galaxy S9

Het euvel wordt verholpen door de sensor van Synaptics, die 'gewoon' aan de voorkant is te vinden en weggewerkt is in het scherm. Het bedrijf maakt bekend dat de 'vijf grootste smartphonefabrikanten' allen interesse hebben in de techniek. Voor het gemak gaan we er even vanuit dat in ieder geval Samsung bij die vijf hoort. Het gerucht dat de aankomende Galaxy S9 zo'n sensor bezit, gaat namelijk al langer.

Smartphones van Vivo krijgen als eerste schermen met geïntegreerde vingerafdrukscanner. Dat merk is hier niet zo bekend, maar in Aziatische landen des te meer. Overigens kennen we Synaptics ook als het bedrijf achter touchpads in laptops.