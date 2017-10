Treurigste dag op Twitter na schietpartij Las Vas Vegas

2017-10-04T12:17:00

2017-10-04T12:17:24

De recente schietpartij in Las Vegas zorgde voor veel verdriet, niet alleen in het echte leven maar ook op sociale media. Nog niet eerder was de sfeer zo bedrukt op Twitter als afgelopen maandag.

Dat feitje is gemeten door de Hedonometer, een online tool die 'de gemiddelde blijdschap op Twitter' meet. Dat wordt al gedaan sinds 2008. Het blijdschapspeil krijgt daarbij een cijfer, en de laagste meting heeft nu een score van 5,77. Bij de schietpartij vielen deze week 59 doden. Een 64-jarige man opende met automatische wapens het vuur op festivalgangers vanaf een hoger gelegen hotelkamer.

Online rouw

Nog niet eerder vielen er zoveel doden en gewonden bij een schietincident in de Verenigde Staten, en Twitter-gebruikers waren gezamenlijk nog niet eerder zo verdrietig. Andere dagen van massale Twitter-rouw waren er ten tijde van de schietpartij in Orlando (5,84), en ook treurden velen op de dag dat Donald Trump werd verkozen tot de nieuwe president van de VS (5,87).

Blijdschap op andere dagen

Gelukkig meet de Hedometer ook de mooie momenten. Zo zijn we het meest blij tijdens kerst. Eerste kerstdag 2016 staat te boek als de gelukkigste dag op Twitter tot op heden, met een score van 6,26. Feestdagen in z'n algemeen scoren daarnaast altijd goed, zoals ook Thanksgiving en moederdag.