Trump moet Android-telefoon inleveren

2017-01-20T11:37:00

2017-01-20T11:38:11

Donald Trump heeft zijn persoonlijke Android-telefoon ingeleverd om plaats te maken voor een veiliger alternatief. Dat melden Amerikaanse media.

Vandaag is de inauguratie van de aankomende president van de Verenigde Staten. Vanaf dan moet Trump een extra beveiligde telefoon gebruiken, die door de Amerikaanse geheime dienst is goedgekeurd. Daar hoort ook een nieuw telefoonnummer bij.

Om wat voor toestel het gaat, is niet duidelijk. Obama hield tijdenlang vast aan een BlackBerry, maar stapte vorig jaar over op een andere smartphone. De functies ervan werden flink ingeperkt. Zo kon Obama er niet mee fotograferen, sms'en, of muziek mee afspelen.

Android of iOS

Trump gebruikte zijn Android-telefoon vermoedelijk om zijn controversiƫle tweets mee op Twitter te plaatsen. Berichten die volgens Twitter van een iPhone afkomstig waren, bleken vaak vriendelijker van toon. Mogelijk werden die geplaatst door zijn pr-team.