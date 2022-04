Trust GXT 391 Thian: Milieuvriendelijke gaming-headset

2022-04-12T10:00:00

2022-04-11T15:36:27

De GXT 391 Thian van Trust is een betaalbare gaming-headset die voor 85 procent uit gerecycled materiaal bestaat. Ook is-ie draadloos.

Het koppelen met pc of PlayStation-spelcomputers werkt via een usb-a-dongle, en dus niet via bluetooth. Is na 13 uur gamen de accu leeg, dan kun je altijd nog verder luisteren met de meegeleverde 3,5mm-kabel.

Vaste microfoon

Met dat kabeltje is de hoofdtelefoon ook geschikt voor andere apparaten die zo'n ingang bezitten. Let wel, de microfoon is niet los te koppelen maar wel te dempen. De adviesprijs van deze headset is 69,99 euro.