Tulpenvelden in bloei op satellietbeelden ESA

2020-04-24T10:06:00

2020-04-24T10:05:32

De Nederlandse tulpenvelden trekken iedere lente veel bekijks, van floraliefhebbers uit zowel binnen- als buitenland. Dit jaar zit dat er door de coronacrisis niet in. Om toch een beetje de sfeer te proeven, deelt de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) nu zijn satellietbeelden.

De beelden tonen het gebied rond Lisse in de provincie Zuid-Holland, waar ook De Keukenhof te vinden is. In een tijdsbestek van ongeveer een maand (5 tot 20 april) zie je hoe de omgeving telkens meer kleur krijgt, te danken aan de bloemen die daar bloeien. Het beeldmateriaal is afkomstig van de Copernicus Sentinel-2-satelliet, die op 786 km hoogte in een baan rond de aarde zweeft.

Bekijk de tulpenvelden rond Lisse hier van boven.

Keukenhof virtueel bezoeken

Over de Keukenhof gesproken. Ook daar kun je door de coronamaatregelen momenteel niet op bezoek, dus grijpt men nieuwe technieken aan om virtuele rondleidingen te geven. Een van de initiatieven is een 360-graden-tour die in virtal reality is te bekijken. Heb je geen vr-bril, dan kun je in onderstaande video ook om je heen kijken door het beeld 'vast te pakken' met de muis en rond te draaien.