Tweede Kamerverkiezingen 2017 door Google in het zonnetje gezet

2017-03-15T00:05:10

2017-03-15T00:10:22

Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2017, en dat is iets waar Google u middels een doodle graag aan helpt herinneren. Handig, want zo vergeet u niet op tijd te gaan stemmen. Bij elke zoekopdracht wordt u immers herinnerd aan uw stemrecht.

Verkiezingen zijn eigenlijk het hoogtepunt of de kers op de taart van een democratie. In Nederland trekken we morgen dan ook weer massaal naar de stembussen. Met als doel onze burgerrechten te gebruiken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Het belooft lekker spannend te worden en dat levert in principe weer een goede avond televisie op. Mits u van politiek houdt natuurlijk, maar eens in de vier jaar blijkt dat toch ineens best een populaire tak van sport te zijn. Overigens - en dat lijken buitenlandse media vaak niet te begrijpen - maakt het in ons land niet eens zoveel uit wie nou de grootste partij wordt. Te vormen coalities zijn de daadwerkelijke kracht achter de Nederlandse democratie. U hoeft zich dus niet te laten leiden door gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Bedenk ook dat in Turkije geen sprake meer is van een democratie, maar er veel meer sprake is van een dictatuur aldaar. Lekker negeren dus en bedenken dat wij het voorrecht hebben om onze mening gewoon te kunnen uiten. En ach, er zijn ook nog meer dan genoeg alternatieve vakantiebestemmingen te verzinnen. Neem die Google doodle dus serieus en ga stemmen, zouden we zeggen.