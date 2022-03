Twelve South BackPacks: Rugzakje voor je iMac

2022-03-15T14:00:00

2022-03-14T16:21:14

Het merk Twelve South specialiseert zich in Apple-accessoires, waaronder BackPacks. Ze hebben wat weg van een boekenplankje en zijn als een rugzakje achterop iMacs te bevestigen.

Nu is er ook eentje in het assortiment voor Apple's nieuwste 24inch-iMac, die vorig jaar zomer op de markt kwam. Belangrijk, want de vorm van de opening in de voet van de iMac - waaraan je de BackPack vastmaakt - verschilt per model.

Opgeruimd staat netjes

Leg er bijvoorbeeld een powerbank, een usb-hub of een ladende smartphone op en houd het bureau verder netjes opgeruimd. Voor deze BackPack betaal je 54,75 euro.