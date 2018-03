Twitter krijgt nieuwe bladwijzer-functie

2018-03-01T12:15:00

2018-03-01T12:13:47

Twitteraars kunnen tweets vanaf vandaag met de functie Bookmarks opslaan om ze later terug te kunnen lezen. Dit zodat gebruikers tweets niet kwijtraken in de berg van berichten die langskomen. Onder tweets komt een deel-knop te staan. Met deze knop kunnen mensen een tweet opslaan. Het is ook mogelijk om zo een tweet via een bericht naar een vriend te sturen.

De mensen van Twitter begonnen deze functie te ontwikkelen tijdens de jaarlijkse Hack Week van het bedrijf in 2017.

Twitter besloot om aan de nieuwe functies te werken nadat ze een hoop verzoeken van gebruikers hadden gekregen. Hoewel je altijd tweets voor later hebt kunnen opslaan door ze leuk te vinden of naar jezelf te verzenden, maakt de functie Bookmarks het veel eenvoudiger. Wanneer je een tweet toevoegt, wordt deze opgeslagen in een lijst die alleen jij kunt zien: je hebt toegang tot alles wat je hebt opgeslagen wanneer je maar wilt door naar je profiel te gaan.

Zo werkt het

Bookmark een tweet door op de share-knop onderaan de tweet de drukken en kies “Tweet opslaan in bladwijzers”. Deze kan je daarna terugvinden door te klikken op het Bookmarks-pictogram in het profielmenu. Opgeslagen tweets kunnen op elk moment weer verwijderd worden. Bookmarks is een handige manier om bij te houden wat je ziet op Twitter. Zo kun je een tweet met een live video opslaan om op een ander moment terug te kijken, een thread opslaan om op een later moment terug te komen of tweets opslaan met links naar interessante artikelen om later te lezen of te delen.