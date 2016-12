Twitter overhandigt gebruiksgegevens na bedreiging

2016-12-21T13:37:00

2016-12-21T13:34:12

Twitter helpt mee bij het opsporen van een van zijn gebruikers. De persoon in kwestie stuurde een afbeelding naar een journalist, die daardoor een epileptische aanval kreeg.

Newsweek-journalist Kurt Eichenwald ontving het plaatje op Twitter van een verder anonieme gebruiker, die het niet eens was met zijn politieke verhalen. Daarbij stond de tekst 'je verdient een beroerte voor je teksten', en dat gebeurde dan ook.

IP-adres

Eichenwald liet het er niet bij zitten en schakelde de autoriteiten in. Die dwongen Twitter vervolgens om gebruiksgegevens te overhandigen, en het sociale netwerk stemde daar mee in. Mogelijk is daardoor bijvoorbeeld een IP-adres te achterhalen, dat naar de dader kan leiden.

Negativiteit

Het account van de man is inmiddels al opgeschort door Twitter. Het medium heeft veel te kampen met negativiteit op het platform. Een account is snel gemaakt en een doodsbedreiging net zo makkelijk. In tegenstelling tot Facebook wanen Twitter-gebruikers zich anoniemer.

Verzoek

Twitter krijgt dan ook vaker het verzoek van politie om gegevens van gebruikers te overhandigen. Van de 2520 verzoeken die er in de eerste helft van 2016 werden gedaan, overhandigde Twitter de data in 82 procent van de gevallen.