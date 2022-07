Twitter-rechtszaak tegen Elon Musk begint in oktober

Een rechtbank in Delaware besluit dat de rechtszaak van Twitter, aangespannen tegen Elon Musk, in oktober van dit jaar begint.

Dat besluit is in het voordeel van Twitter. Dat bedrijf wilde dat de zaak snel voor de rechter kwam, terwijl Elon Musk naar februari 2023 wilde uitstellen. Dat gaat nu dus zeker niet gebeuren.

Musk deed in april een bod van 41 miljard euro op Twitter, waar het bedrijf mee akkoord ging. Vlak daarna werd de beruchte techondernemer toch ineens terughoudend over de deal.

Gedoe over Twitter-bots

De reden: Musk vindt dat het Twitter-platform te veel bots heeft. Dat zijn veelal neppe of spamaccounts; geen echte gebruikers dus. Daardoor zou het platform minder waard zijn.

Tijdens de hoorzitting, die gisteren plaatsvond, claimde Twitter dat dit slechte argumenten waren van Musk. Waarschijnlijk had de ondernemer achteraf spijt van de deal, om wat voor reden dan ook.

Aanvankelijk wilde Twitter dat de rechtszaak in september voorkwam, Musk dus in februari. Het wordt nu oktober, maar een precieze startdatum is momenteel nog niet bekend.

Na de zomer krijgen we dus te horen wat de uitspraak in deze zaak wordt. Dan weten we ook of Elon Musk daadwerkelijk – wellicht tegen wil en dank in – de nieuwe eigenaar wordt van Twitter.