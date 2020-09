Twitter roept op: Eerst lezen, dan pas delen

2020-09-25T10:01:00

2020-09-25T10:01:12

Deel jij op sociale media wel eens artikelen waarvan je de daadwerkelijke inhoud eigenlijk niet gelezen hebt? Je bent zeker niet de enige. Twitter onderneemt nu stappen om dit gedrag te ontmoedigen.

Achter de schermen merkt Twitter het namelijk op zodra je een artikel 'retweet' zonder dat je de link naar de onderliggende website hebt geopend. Er komt dan een melding met de boodschap 'koppen vertellen niet het hele verhaal' in beeld. Het sociale medium wil zijn gebruikers zo stimuleren om eerst wat dieper te graven, voor ze de tweet in kwestie verder verspreiden.

Twitter test de pop-up reeds sinds juni en het lijkt effect te hebben. Links worden 40 procent vaker geopend en het aantal Twitteraars dat tweets daarna alsnog deelt, nam met 33 procent toe. Anderen zagen naderhand juist af van de retweet-knop. "Maar dat is prima, sommige tweets kun je beter niet versturen", aldus Twitter zelf.

Tegen nepnieuws

Omdat het bedrijf tevreden is over de resultaten, wordt de functie wereldwijd uitgerold. Het is weer een stap in de strijd tegen nepnieuws, waar overigens niet alleen Twitter mee worstelt. Zo waarschuwt Facebook gebruikers zodra zij nieuwsberichten delen die meer dan drie maanden oud zijn, zodat mogelijk achterhaalde informatie niet eeuwig blijft ronddwalen.