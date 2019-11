Twitter verbiedt politieke advertenties, Facebook niet

Twitter heeft bekendgemaakt wereldwijd te stoppen met politieke advertenties. Aan de andere kant van Silicon Valley hebben werknemers van Facebook Mark Zuckerberg in een open brief gevraagd om het politiek advertentiebeleid aan te passen, maar de CEO gaf aan politieke advertenties voorlopig niet te zullen weren.

Jack Dorsey, directeur van Twitter, kondigde woensdag aan geen politieke advertenties meer toe te laten op het platform. Dorsey stelde dat bereik van politieke berichten niet gekocht, maar verdiend moeten worden. Dit zal gaan gelden voor alle advertenties van politieke partijen en politici, maar ook politiek gevoelige onderwerpen als immigratie en gezondheidszorg. Het platform maakt een uitzondering voor advertenties die mensen zouden moeten aanmoedigen om naar de stembus te gaan. De wijziging in het advertentiebeleid van Twitter zal op 22 november plaatsvinden.

Facebook weert politieke ads juist niet

Werknemers van Facebook hebben recentelijk nog openlijk kritiek geleverd op het politiek advertentiebeleid van dat platform. In een ondertekende brief lieten de werknemers weten dat politieke advertenties vatbaar zijn voor onwaarheden en desinformatie. Deze advertenties zouden sneller als waarheid worden gezien, omdat deze afkomstig zijn van politici.

De CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, liet in een gesprek met aandeelhouders weten voorlopig het advertentiebeleid niet aan te passen. Zuckerberg vindt dat sociale media platformen niet gemachtigd zijn om media en politici te censureren. Deze opmerking is in strijd met de mening van 250 werknemers die de open brief ondertekend hebben.

Transparanter advertentiebeleid

Advertenties op sociale media zijn de afgelopen tijd een heet hangijzer. Vorige maand lieten Twitter en Facebook al weten meer transparant te zijn over advertenties op het gebied van politiek. De socialemediagiganten kondigde aan meer informatie vrij te geven over dit soort advertenties. Zo zou je bijvoorbeeld moeten kunnen zien wie de advertentieruimte heeft ingekocht en voor hoeveel geld dat is gebeurd. Deze beoogde wijziging heeft alles te maken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die campagne bleek sterk beïnvloed door Rusland. Twitter zal politieke advertenties dus volledig verbieden, Facebook staat de advertenties voorlopig nog toe en lijkt het transparantere beleid voort te zetten.