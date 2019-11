Twitter verwijdert accounts overleden gebruikers toch niet zomaar

2019-11-29T10:11:00

2019-11-29T10:03:26

Wie in dit digitale tijdperk overlijdt, laat vermoedelijk op sociale media zijn sporen na. Voor nabestaanden kan het lastig zijn daar grip op te krijgen. Bij Twitter-accounts is straks aan te geven dat de gebruiker van het account overleden is.

Op Facebook is al veel langer een zogeheten herdenkingsstatus aan te vragen voor accounts van overledenen. Twitter had die optie tot op heden niet. Het bedrijf kondigde kortgeleden een grote schoonmaak aan. Alle accounts waarop het afgelopen half jaar niet is ingelogd, zouden halverwede december verwijderd worden.

Men hield daarbij alleen geen rekening met nabestaanden van overleden Twitter-gebruikers, die de accounts mogelijk in de lucht willen houden voor het ophalen van herinneringen - maar daar zelf verder niet de mogelijkheid tot hebben. Bijvoorbeeld omdat ze niet de bijbehorende inlog-gegevens hebben.

Condoleances

Plannen om inactieve accounts te verwijderen, zijn voorlopig opgeschort. Twitter meldt dat er eerst een oplossing moet komen voor accounts van overleden gebruikers. Wellicht kan men spieken bij de concurrent. Zo introduceerde Facebook eerder dit jaar nog een Eerbetonen-status. Daarmee wordt speciaal een plekje ingericht voor het achterlaten van condoleances.