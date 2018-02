Uitrol Android 8 voor Galaxy S8 komt op gang

2018-02-14T14:18:00

2018-02-14T14:11:48

Eigenaren van een Samsung Galaxy S8 hebben er een poosje op moeten wachten, maar de uitrol van Android 8.0 (Oreo) is eindelijk gestart. In sommige landen is de update reeds beschikbaar.

De site Androidworld meldt dat de update deze week ook uit zou komen in Nederland, maar inmiddels is het nog maar de vraag of dat nog op tijd gaat lukken. Samsung blijkt de update namelijk weer te hebben teruggetrokken, om in een later stadium een nieuwere versie aan te kunnen bieden. O.a. in België, Duitsland en Frankrijk is de update wel een poosje te downloaden geweest.

Even geduld

De uitrol van Android 8.0 duurt niet alleen bij Samsung lang, ook andere merken nemen de tijd. Omdat Samsung het populairste Android-merk is, wachten relatief veel Android-gebruikers nog op de nieuwste Android-functies. In dit artikel lees je wanneer jouw telefoon de update mag verwachten.