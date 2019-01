Uitrol herfstupdate Windows 10 weer op gang

2019-01-18T10:12:00

2019-01-18T10:01:57

De herfstupdate van Windows 10 druppelt mondjesmaat binnen. Microsoft maakt bekend dat de uitrol weer is gestart. Dat betekent dat de update mettertijd automatisch op je pc wordt geïnstalleerd.

Deze herfstupdate zou eigenlijk al in oktober van 2018 uitkomen, maar werd teruggetrokken toen bleek dat persoonlijke bestanden van gebruikers in sommige gevallen werden gewist. Microsoft stelde de update in november weer beschikbaar, maar in eerste instantie alleen voor zij die handmatig wilden updaten.

Dit kan nog steeds overigens nog steeds via Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows Update, Controleren op updates.

Wachten

Het enige wat nu dus nog rest, is rustig afwachten tot je een melding krijgt dat de update binnen is. Dat kan alsnog wel een poosje duren. Microsoft controleert eerst of de onderdelen in jouw pc niet voor problemen kunnen zorgen. De update komt als eerste beschikbaar op pc's waar het risico het kleinste is dat er iets fout kan gaan.

De herfstupdate is de traagste Windows-update tot op heden. De eerstvolgende grote update wordt al in april verwacht.