Uitrol WhatsApp voor bedrijven van start

2018-01-19T10:39:00

2018-01-19T10:38:16

Met WhatsApp Business wordt het voor bedrijven gemakkelijker om WhatsApp-contact te onderhouden met klanten. De app is nu in bepaalde landen officieel uit.

WhatsApp Business is vooralsnog enkel te downloaden voor Android, onder meer in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse bedrijven moeten nog enkele weken wachten. KLM test de app overigens al sinds vorig jaar, maar een publiekelijke download is nog niet beschikbaar.

Bedrijven kunnen met WhatsApp Business onder meer bedrijfsprofielen aanmaken, met daarin bijvoorbeeld informatie over openingstijden en adresgegevens. Ook kunnen ze automatische antwoorden op veelgestelde vragen instellen en statistieken inzien over verzonden en ontvangen berichten.

Vinkje

Voor reguliere WhatsApp-gebruikers gaat er niet zoveel veranderen. Om te voorkomen dat er misbruik van de functie wordt gemaakt, zie je bij bedrijfsprofielen op WhatsApp straks een groen vinkje staan. Je weet dan dat het bedrijf door WhatsApp geverifieerd is.