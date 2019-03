Uitstel van executie door komende Windows 7-update

2019-03-11T11:23:00

2019-03-11T11:19:08

Houd je nog vast aan Windows 7, dan is het van belang om de 'patch-dinsdag' van morgen goed in de gaten te houden. Microsoft past de manier aan waarop updates via een beveiligde verbinding worden aangeboden. Sla je de komende update over, dan krijg je vanaf juli die nieuwe updates niet binnen.

Om ervoor te zorgen dat updates veilig op je systeem binnenkomen en er bijvoorbeeld geen schadelijke code meelift, wordt een combinatie van SHA-1 en SHA-2 toegepast. Door die versleuteling 'weet' Windows dat de update van niemand anders dan Microsoft afkomstig is.

Maar dat SHA-1 relatief eenvoudig te kraken is, is al jaren bekend. Daarom gaat Microsoft vanaf 16 juli volledig over op SHA-2. Om ervoor te zorgen dat Windows 7 alsnog updates kan blijven ontvangen, is er vanaf morgen alvast een eerdere update beschikbaar die SHA-2-ondersteuning met zich meebrengt.

Overstappen

Installeer je deze update, dan heb je er nog ongeveer een half jaar profijt van. Hoewel Microsoft geen nieuwe functies meer voor Windows 7 uitbrengt, komen er

og wel degelijk security-updates uit. Vanaf 14 januari 2020 stopt de 'levenscyclus' van het nog altijd zo populaire besturingssysteem - geen updates meer dus. Microsoft raadt uiteraard aan om voor die tijd over te stappen op Windows 10.