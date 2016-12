Upgrade voor Ockel Sirius A

Een van de meest opvallend ogende mini-pc’s is de Ockel Sirius A. Het apparaatje van Nederlandse makelij is klein genoeg om in een broekzak te passen en bezit een eigen touchscreen, mocht je niet bij een monitor in de buurt zijn.

Het draagbare Windows 10-computertje is een groot succes, en daarom kunnen de makers nu ook een Pro-variant ontwikkelen. Je vindt op deze snellere variant zoals de naam doet vermoeden Windows 10 Pro terug, samen met 8 GB werkgeheugen en 128 opslagruimte.

Wel is nog enige geduld vereist, want leveringen vinden pas in mei plaats. De prijs is 799 dollar.