Usb-sticks en wearables duurder door thuiskopieheffing

2017-10-27T16:46:00

2017-10-27T16:38:28

Usb-sticks en wearables vallen vanaf 2018 ook onder de thuiskopieheffing en worden daardoor duurder in de aanschaf. Dat blijkt uit de vernieuwde tarieven, die de overheid heeft gepresenteerd.

De thuiskopieheffing is al jaren van kracht en moet artiesten compenseren voor de kopie├źn die consumenten maken voor thuisgebruik, bijvoorbeeld van cd's en films. Omdat gekopieerde bestanden tegenwoordig ook op usb-sticks worden opgeslagen, vallen deze gadgets voortaan ook onder de thuiskopieheffing. Ze worden daardoor 0,60 cent duurder per stuk. Bij wearables luidt het argument dat er vooral muziek op wordt geladen. De heffing: 1,20 euro per wearable.

Geen heffing meer op cd's en dvd's

In de nieuwe tarieven zijn duidelijke verschuivingen te zien. Apparaten die we vaker gebruiken worden duurder, terwijl de heffing op verouderde apparatuur wordt verlaagd. Zo gaat de heffing op smartphones omhoog, van 3,50 euro naar 4,70 euro. De heffing op lege cd's en dvd's (voorheen 2 cent per schijfje) wordt echter helemaal afgeschaft, omdat die telkens minder worden verkocht.

Interessant is dat er ook sprake is van een heffing op opslag in de cloud, maar dat het exacte bedrag is doorberekend in de overige heffingen. De nieuwe tarieven gelden minstens voor de komende drie jaar.