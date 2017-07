uTorrent krijgt ingebouwde gameswinkel

2017-07-03T12:12:00

2017-07-03T12:03:01

De populaire torrentclient uTorrent heeft er een opvallende nieuwe functie bij, namelijk een webwinkel waar gebruikers geheel legaal games kunnen kopen.

Dat ontdekte Torrentfreak afgelopen weekend. Wie de nieuwste versie van uTorrent heeft, ziet de Game Store in een balk aan de linkerkant terugkeren. Betalen kan aan de hand van een creditcard of PayPal.

Via Steam

Opmerkelijk is dat de games verder niet te downloaden of te installeren zijn via uTorrent. In plaats daarvan krijg je via de mail een activatiecode, die in te vullen is op Steam. Daar heb je een account nodig om de spellen ook daadwerkelijk te kunnen spelen.

uTorrent is een van de bekenste torrentprogramma's, maar is de afgelopen jaren wat uit de gratie geraakt. Meermaals kwam het voor dat de software ongewild ook andere programma's mee installeerde. Een goed alternatief is qBittorrent.