Vaderdag 2017, natuurlijk met een Google doodle

2017-06-18T04:28:31

2017-06-18T04:41:21

Google eert Vaderdag 2017 met een 'stekelige' doodle. Behalve in ons land wordt pa ook in veel andere landen vandaag in het zonnetje gezet.

Hoewel vaderdag naar verluidt uit alweer 1909 stamt, heeft het feest - want dat is het toch wel een beetje - nog niets van z'n glans verloren. Want ook pa mag natuurlijk zo af en toe best eens in het middelpunt van de belangstelling staan. Ook is vaderdag tegenwoordig een soort van 'gadget-dag'-dag geworden. Want natuurlijk is dit hét moment om likkenaardend uit te kijken naar een nieuw stukje al dan niet noodzakelijke elektronica. Zou die nieuwe GoPro er dan vandaag toch eindelijk komen? Of wat te denken van die BBQ-thermometer met Bluetooth? Laat hieronder weten wat u hebt gekregen voor Vaderdag 2017, zeker als het toeavallig een connectie met computers heeft.

Liefde

Onder de streep gaat vaderdag natuurlijk vooral om liefde. En die hoeft eigenlijk helemaal geen geld te kosten. Want heel stiekem is een zelfgemaakte asbak van klei - zelfs al heeft u nooit in uw leven gerookt - nog altijd veelzeggender dan welke gadget ook. Geniet van de dag en uw opgroeiende kinderen. En misschien ook een mooie barbecue. Inderdaad, wellicht met die nieuwe thermometer, bijvoorbeeld. Maar vergeet niet waar het - naast de perfecte steak - echt om draait!