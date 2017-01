Vaker wifi in de trein door snellere verbinding

2017-01-16T16:40:00

2017-01-16T16:35:25

Nadat de NS vorig jaar de snelheid van zijn wifi verhoogde, zijn meer mensen er gebruik van gaan maken. Er is zelfs sprake van een verdubbeling in het aantal gebruikers.

In september 2016 is de maximale snelheid verhoogd van 300 naar maximaal 450 Kbit/s. De NS bouwde in 2015 4G-modems in alle intercity's. Door daar verbinding mee te maken, kunnen treinreizigers gratis internetten. 

Wie wel eens wifi in de trein heeft gebruikt, weet dat de verbinding niet altijd optimaal is. Ook de snelheid kan te wensen overlaten, en daardoor zijn treinreizigers nog overwegend negatief over de dienst.

Niet zo snel als thuis

Volgens de NS is dat te wijten aan het feit dat mensen dezelfde snelheid verwachten als die ze thuis hebben. Maar het is niet de bedoeling dat je wifi in de trein gebruikt om films te streamen. Het is vooral bedoeld voor browsen, e-mailen en voor sociale media.